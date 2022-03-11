«Готовится к возможной атаке России». Как Польша усиливает свою обороноспособность и чем еще может помочь Украине интервью с послом Дещицей 11 марта, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Польша готовится к возможной атаке России (Фото:MARIUSZ TROLINSKI STUDIO)

В интервью Радио НВ посол Украины Андрей Дещица рассказал, как Польша усиливает свою обороноспособность на фоне войны России против Украины и возможного нападения агрессора на страны Европейского Союза.

— Вопрос предоставления МИГ-29 напоминал перепасовку между польским и американским правительством: каждый говорил, что другой должен самостоятельно принять решение. Я понимаю, это некомфортный вопрос и для поляков, и для американцев. Вы думаете, что такое решение будет принято. Будет ли рассматриваться возможность эксплуатации этих самолетов с польских аэродромов?

— Мы еще месяц назад не совсем верили в то, что Россия начнет не просто ломать международное право, а действовать как военный преступник, как нацисты, которые убивают детей, бомбят жилые массивы, уничтожают города, инфраструктуру. Никто не мог даже представить, что столь широкомасштабная война будет на европейском континенте.

Как будет развиваться дальше ситуация, увидим. Мы очень благодарны нашим партнерам и союзникам за помощь, которую мы получили сейчас, но этой помощи мало. Нам нужно либо закрыть небо, либо дать самолеты, чтобы мы это сделали сами. И мы можем это сделать. Думаю, что эти сигналы, которые мы доносим до партнеров, будут услышаны и приняты соответствующие решения.

— США развернут на территории Польши противоракетные системы противовоздушной обороны Patriot. Это важное дело в защите стран ЕС. Отчасти это будет означать возможность сбивания ракет и над территорией Украины?

— Во-первых, я считаю, что размещение этих систем является признаком того, что Запад начал действительно заниматься возможными неадекватными действиями и решениями Путина и Кремля. И потому такие системы сейчас разворачиваются.

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Если будут такие системы обороны, они будут закрывать не только Польшу, но и другие страны. Также могут быть использованы для уничтожения соответствующих целей на территории Украины. Но это будет зависеть от того, как будет развиваться тактика или стратегия российских войск в Украине.

Как мы видим, они не собираются останавливаться, собираются продолжать уничтожать украинские войска и убивать украинцев. Поэтому все больше и больше в западном мире, в том числе и в Польше, начинает доминировать мнение о том, что Путин может пойти дальше. И нужно обороняться. Но лучшей обороной, конечно, является нападение. Думаю, что на определенном этапе это поймут партнеры.

— Готовятся ли поляки? Как изменилась их оборонная политика?

— Во-первых, сейчас рассматривается в Сейме новый закон об оборонной политике. Он значительно усиливает и оборонный, и военный, и военно-промышленный сектор.

Польша в последние годы серьезно относилась и к своей безопасности, и к коллективной системе безопасности, в которой она находится, к Североатлантическому Альянсу. Она закупила большое количество оружия в США, в том числе и истребители последнего типа. Они серьезно модернизировали свои вооруженные силы. Кроме этого, взяв опыт Украины, начали создавать систему территориальной обороны и сеть достаточно сейчас развита. Они готовятся, в том числе и путем военных учений, к возможным военным действиям. Польша готовится к возможной атаке и на нее со стороны России.

— Польша покупает последнее самое современное вооружение, а наши пилоты даже на МИГ-29 сбивают последние модификации российских истребителей, в том числе СУ-35. Мои аплодисменты украинским пилотам!

— Нужно иметь дух и силу и волю, желание воевать. И тогда даже на таких старых истребителях советского типа можно одержать победу. Основное — это воля к победе, которая должна быть у каждого военного. И я вижу, какая она есть у наших военных. Нашими Вооруженными силами, нашими пилотами, нашей территориальной обороной, нашими женщинами, воюющими в армии, восхищается весь мир.

— Сенат Польши выступил за то, чтобы предоставить Украине ускоренный режим вступления в Европейский Союз. Что это значит практически? Как это может отразиться на позициях других стран ЕС?

— Это очень хороший, мощный сигнал. Он является примером для других стран, чтобы поддержать процесс вхождения Украины в Европейский Союз. Польша всегда являлась нашим промоутером евроинтеграционного сотрудничества.

Если одна страна поддерживает, то поддержат две, три, четыре. Я убежден в том, что наши партнеры поддержат членство Украины в ЕС. Это и страны Балтии, и, вероятно, Словакия, Чехия. А если их будет больше, то будет и большинство Европейского Союза. Тогда принимать решение будет легче.

Заявление в сенате Польши — это также документ, позволяющий правительству развивать сотрудничество с Украиной, основываясь уже на основах будущего членства Украины в ЕС.

— Какой еще может быть помощь Польши Украине в войне с Россией?

— Польша очень помогает. Президент [Анджей] Дуда лично вовлечен в процесс лоббирования поддержки Украины. У них постоянно с президентом Зеленским проходят телефонные консультации. Это и премьер-министр, правительство Польши, которые помогают Украине и передачей вооружения, и гуманитарной помощи, и заботой об украинцах, которые сейчас прибыли в Польшу, убегая от войны.

Это и другие разные инициативы, в том числе и создание фонда поддержки Украины в ЕС. Премьер-министр [Матеуш] Моравецкий был одним из тех, кто говорил, что нужно создать фонд — 100 миллиардов евро на поддержку и восстановление Украины.

Я много лет проработал в Польше, я очень хорошо знаю страну, но не видел, чтобы настолько общество было заангажировано в поддержку Украины. Особенно в оказании помощи тем, кто сейчас прибыл в Польшу, убегая от войны. Это поляки, которые готовы принимать их в своих домах, давать еду, одежду, разную помощь, брать свои машины, возить, показывать, помогать. Это невероятное поднятие солидарности с Украиной.

Польша также помогает нам и с передачей вооружения, которое важно для ведения обороны, а, надеюсь, потом и для ведения наступательных действий для того, чтобы выгнать захватчика полностью из Украины.

Нужно и мы это подчеркиваем в разговорах с нашими польскими партнерами, чтобы они были еще более активными в лоббировании интересов Украины, в убеждениях тех стран ЕС, которые еще сомневаются в том, что Россия — это преступное государство. Польша гораздо лучше понимает эту ситуацию, и она может сделать гораздо больше на международной арене, влияя на страны, которые еще не стопроцентно находятся в нашей коалиции.

— Действительно, уже полтора миллиона украинцев в Польше? В каких условиях?

— Во-первых, в Польше уже было полтора миллиона еще до начала войны. Это украинцы, которые работали, проживали, учились в Польше. Польские пограничники утверждают, что польскую границу пересекло миллион триста тысяч человек (по состоянию на 9 марта — ред.). Возможно, часть из них переехала дальше — таких данных сейчас нет, потому что нет границы в Польше со своими западными соседями. Думаю, что около миллиона [людей] осело все же в Польше.

Надо высоко отметить подготовку правительства и местных органов власти к принятию украинцев. Развернуты информационные пункты; пункты, где можно получить горячую еду, обогреться; развернуты пункты в разного рода общежитиях, спортивных залах, где можно переночевать. Развернута также крупная кампания в интернете, где можно найти информацию о возможном размещении украинцев в квартирах, домах или в жилье поляков. Есть правительственная страница, которая называется Помогай Украине, где можно найти всю необходимую информацию, как нуждающимся, так и тем, кто хочет оказать эту помощь.

Мы вместе с нашими польскими коллегами призываем к тому, чтобы украинцы ехали из тех воеводств, в которые они прибыли в начале, в другие регионы Польши, потому что там тоже поддерживают украинцев. Вчера сейм Польши принял закон поддержки, разрешающий на законодательной почве поддержать украинцев и польские институции, которые хотят помочь Украине. Думаю, что это заложит основу для того, чтобы украинцы чувствовали себя здесь гораздо более защищенными.

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