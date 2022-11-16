«Падение ракет было сигналом». Польша готова воевать с Россией — экспосол Андрей Дещица 16 ноября, 13:09 Эксклюзив НВ После падения ракет на территории Польши (Фото:Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS)

Экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире Радио НВ прокомментировал падение ракет на территории Польши и произошедшее во время массированного обстрела Россией Украины.

«Это был сигнал о том, что Россия может напасть на Польшу. Может обстрелять Польшу, а потому и напасть на Польшу. Давайте подождем окончательных решений, которые будет принимать и польское правительство, и НАТО. Я так понимаю, что сегодня состоятся консультации, которые попросила Польша в рамках НАТО согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности», — рассказал Дещица.

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Украина, продолжил дипломат, неоднократно предостерегала, что Россия может не остановиться на Украине, а пойти дальше. По словам Дещицы, Польша понимает, что может быть следующей, если Украина не устоит против российской агрессии.

«Мне кажется, что Польша готовится к войне. Я думаю, что Польша готова воевать с Россией. Очевидно, что все осознают, что лучше не допустить этого, потому что мы тогда открываем совершенно новую страницу в этой войне, которая есть между Россией и Украиной, распространяя ее на две или три [страны]. Хотя я убежден в том, что и так эта война переросла участие только двух стран — гораздо больше стран в этой войне задействованы», — убежден Дещица.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала по жилым домам в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

В тот же день ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблинском районе Польши. В результате удара погибли два человека.