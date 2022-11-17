Польша готова воевать с Россией и защищать свою территорию — Дещица

17 ноября, 14:00
Поделиться:
Полськие солдаты в поле рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Полськие солдаты в поле рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Радио НВ сказал в том, что Польша готова воевать с Россией и защищать свою территорию.

«Мне кажется, что Польша готова к войне, скажем, готовится к войне. И я думаю, что Польша готова воевать с Россией. Очевидно, все осознают то, что лучше не допустить этого, потому что мы тогда открываем совершенно новую страницу в этой войне, которая есть между Россией и Украиной, распространяя ее на большее число стран», — заявил Дещица в эфире Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=vfIgnbYql2c

Он добавил, что убежден, что война и так «переросла участие только двух стран» и в ней задействованы гораздо больше стран.

Читайте также:

Страны Запада считают, что, чья бы ракета не упала в Польше, ответственность за это лежит на РФ (Фото:Jarosław Wolski/Twitter) Ракета С-300 отклонилась от курса: разведка США получила новую информацию о взрыве в Польше — The Washington Post

«Включение Польши в эту войну означает также привлечение НАТО. Поэтому это полностью изменит театр военных событий. Но сама Польша, сами граждане Польши, по-моему, готовы к тому, чтобы защищать свою территорию», — считает бывший посол Украины в Польше.

15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

В этот день Украина отражала самую массовую атаку со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Читайте также:

Полицейские ходят у места взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши у границы с Украиной. 16 ноября 2022 года (Фото:Фото: REUTERS/Kacper Pempel) «Европейцы видят: их втягивают в войну». Польша и НАТО должны более агрессивно реагировать на провокации России — интервью с экспертом

Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся подтверждения российского следа».

Президент Владимир Зеленский 16 ноября заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября он сказал, что изображения воронки говорят о том, что трагедия не могла быть вызвана только обломками ракеты украинской ПВО, но он не знает на 100%, что произошло.

Он также подчеркнул, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

В Польше согласились предоставить Украине доступ к участию в расследовании, но отметили, что для этого необходимо согласие США.

17 ноября президент Зеленский сказал, что украинские следователи будут участвовать в расследовании.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Польша Украина-Россия Андрей Дещица Украина-Польша Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Россия-Польша Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X