Польша готова воевать с Россией и защищать свою территорию — Дещица 17 ноября, 14:00 Полськие солдаты в поле рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Радио НВ сказал в том, что Польша готова воевать с Россией и защищать свою территорию.

«Мне кажется, что Польша готова к войне, скажем, готовится к войне. И я думаю, что Польша готова воевать с Россией. Очевидно, все осознают то, что лучше не допустить этого, потому что мы тогда открываем совершенно новую страницу в этой войне, которая есть между Россией и Украиной, распространяя ее на большее число стран», — заявил Дещица в эфире Радио НВ.

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Он добавил, что убежден, что война и так «переросла участие только двух стран» и в ней задействованы гораздо больше стран.

«Включение Польши в эту войну означает также привлечение НАТО. Поэтому это полностью изменит театр военных событий. Но сама Польша, сами граждане Польши, по-моему, готовы к тому, чтобы защищать свою территорию», — считает бывший посол Украины в Польше.

15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

В этот день Украина отражала самую массовую атаку со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся подтверждения российского следа».

Президент Владимир Зеленский 16 ноября заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября он сказал, что изображения воронки говорят о том, что трагедия не могла быть вызвана только обломками ракеты украинской ПВО, но он не знает на 100%, что произошло.

Он также подчеркнул, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

В Польше согласились предоставить Украине доступ к участию в расследовании, но отметили, что для этого необходимо согласие США.

17 ноября президент Зеленский сказал, что украинские следователи будут участвовать в расследовании.