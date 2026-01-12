Раскол между Варшавой и Будапештом. Венгрия предоставила убежище польскому экс-министру юстиции, которого подозревают в растрате средств

Венгрия предоставила убежище бывшему министру юстиции Польши Збигневу Зебро, которого на родине подозревают в нецелевом использовании средств государственного фонда.

Об этом сообщило Reuters в понедельник, 12 января.

Издание отмечает, что такой шаг усиливает разногласия между Будапештом и Варшавой. Польша пытается привлечь экс-министра к ответственности, и ранее Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии — после того, как стало известно о предоставлении этой страной убежища двум польским гражданам.

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Имена тех, кому предоставлено убежище, прямо не назывались. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт одобрил «некоторые запросы» на убежище, однако Зьобро не упомянул.

Однако сам Збигнев Зёбро впоследствии сообщил, что «решил воспользоваться убежищем, предоставленным венгерским правительством», и отметил, что попросил убежища и для своей жены.

Ответственный за польские службы безопасности министр Томаш Семоняк в публикации в соцсети Х назвал Зебро «трусом, убегающим от правосудия», а предоставление ему убежища — «полным крахом».

Ранее польское правительство во главе с Дональдом Туском пообещало привлечь к ответственности деятелей партии Право и Справедливость, обвиняемых в правонарушениях. Дело Зебро является одним из самых ярких примеров: экс-министра юстиции подозревают в нецелевом использовании средств из фонда помощи жертвам преступлений, в частности в расходах на шпионскую систему Pegasus. Прокуроры утверждают, что эту систему Зебро использовал против своих политических оппонентов.

В ноябре 2025 года DW сообщало, что польские спецслужбы получили поручение задержать Збигнева Зебро. Однако сделать этого не удалось, так как он выехал в Венгрию. Ранее официальный Будапешт решил предоставить убежище и приближенному к Зебро его экс-заместителю на посту министра юстиции Марчину Романовскому.