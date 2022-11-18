«Ситуация созрела». Польша должна заменить страну-агрессора Россию в G20 — заместитель министра 18 ноября, 15:33 В Польше считают, что должны участвовать во встречах важнейших стран (Фото:kaboompics/pixabay.com)

Польша должна заменить страну-агрессора Россию в G20, заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, Польша должна участвовать во встречах самых важных стран.

«Я считаю, что если G20 было задумано так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, предоставленной Украине», — сказал он.

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Селлин добавил, что «даже украинцы и украинские политики всерьез говорят, что если бы не Польша, то их давно уже не было».

По его словам, Россию следует признать террористическим государством — тогда не будет никаких сомнений в том, стоит ли приглашать ее на заседание G20 или ОБСЕ.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.