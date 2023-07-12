Польша пообещала курсы и инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16 12 июля, 00:09 F-16 (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Польша пообещала предоставить курсы и инфраструктуру для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



«Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам», — заявил он.

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Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16: когда Украина получит F-16

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

Великобритания в частности обещала начать обучение уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов. СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать обучение через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также пока не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев . Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.