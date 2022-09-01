Польша будет требовать 1,3 трлн евро репараций у Германии за нацистскую оккупацию

1 сентября, 18:08
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Берлин утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в послевоенные годы (Фото:aganyga/Pixabay)

Берлин утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в послевоенные годы (Фото:aganyga/Pixabay)

Правительство Польши оценило финансовые потери от боевых действий во время Второй мировой войны и в условиях нацистской оккупации в 1,32 трлн евро и заявило, что попросит у Германии репарации.

Об этом сообщает Euronews.

«Это значительная сумма в 6,2 трлн злотых», — заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, добавив, что процесс получения Польшей репараций будет «долгим и трудным».

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Официально Польша пока ничего не требовала от Германии.

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Правительство Польши заявляет, что Польша не получала компенсации от Германии, в то время как Берлин утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в послевоенные годы.

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Немецко-фашистская оккупация Польши началась 83 года назад и продолжалась до конца войны в мае 1945 года.

Около шести миллионов поляков, в том числе три миллиона польских евреев, были убиты во время войны, а Варшава была разрушена после восстания 1944 года, в ходе которого погибло около 200 тысяч мирных жителей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Польша Германия Оккупация

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