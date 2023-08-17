Дуда рассказал Лукашенко, что сделать для улучшения отношений с Польшей 17 августа, 05:25 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Анджей Дуда рассказал белорусскому диктатору Александра Лукашенко, что сделать, чтобы улучшить отношения между Беларусью и Польшей. Ранее Лукашенко заявил о желании улучшить отношения между странами.

Об этом пишет Польское радио.



По словам Дуды, Беларусь должна прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу, если действительно хочет улучшить отношения между странами.

Видео дня

«Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем гибридной атакой.

Представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы", — сказал он.

Дуда добавил, что польско-белорусская граница является границей ЕС, а потому Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.