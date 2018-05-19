"Положительный" олигарх Коломойский и "скромный" Трамп. Топ-4 цитат недели

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Трамп сказал журналистам, что его считают хорошим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Трамп сказал журналистам, что его считают хорошим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

 

Я если олиграх, то положительный олигарх... Не добрый - положительный.

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, охарактеризовал себя в интервью Deutsche Welle.

 

Мы не хотим выслушивать поучения от диктатора.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, отреагировал на критику Рамзана Кадырова, который возложил на Париж вину за теракт, совершенный во французской столице выходцем из Чечни.

 

Все так думают, но я никогда не скажу этого.

Дональд Трамп, президент США, ответил на вопрос журналистов, считает ли он себя достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира.

 

Это террористическое государство.

Реджеп Эрдоган, президент Турции, резко высказался в адрес Израиля на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными.

 

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - № 18 от 17 мая 2018 года

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