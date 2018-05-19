"Положительный" олигарх Коломойский и "скромный" Трамп. Топ-4 цитат недели

Трамп сказал журналистам, что его считают хорошим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Я если олиграх, то положительный олигарх... Не добрый - положительный.

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, охарактеризовал себя в интервью Deutsche Welle.

Мы не хотим выслушивать поучения от диктатора.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, отреагировал на критику Рамзана Кадырова, который возложил на Париж вину за теракт, совершенный во французской столице выходцем из Чечни.

Все так думают, но я никогда не скажу этого.

Дональд Трамп, президент США, ответил на вопрос журналистов, считает ли он себя достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира.

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Это террористическое государство.

Реджеп Эрдоган, президент Турции, резко высказался в адрес Израиля на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - № 18 от 17 мая 2018 года