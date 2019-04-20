Половина американцев считают, что Трамп все же вступал в сговор с РФ - опрос Сегодня, 08:43 294 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / ALEXANDER DRAGO REUTERS / ALEXANDER DRAGO

После опубликования доклада Мюллера 50% американцев все еще считают, что президент Дональд Трамп вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos.

По результатам исследования, политику Трампа одобрили 37% респондентов. При этом 15 апреля его деятельность положительно оценивали 40% опрошенных. Агентство отмечает, что в марте этот показатель составлял 43%. Число одобряющих деятельность президента опустилось до самого низкого уровня с начала 2019 года.



Кроме того, 50% американцев считают, что Трамп или кто-то из его команды вступали в сговор с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов 2016 года. При этом 58% опрошенных согласились, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию касательно влияния РФ на его администрацию.

Более того, 40% респондентов полагают, что Трампу следует объявить импичмент, но 42% не согласны с этим утвеждением.



Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств не достаточно для предъявления обвинения президенту.