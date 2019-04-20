Половина американцев считают, что Трамп все же вступал в сговор с РФ - опрос
После опубликования доклада Мюллера 50% американцев все еще считают, что президент Дональд Трамп вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos.
По результатам
исследования, политику Трампа одобрили 37% респондентов. При этом 15 апреля его
деятельность положительно оценивали 40% опрошенных. Агентство отмечает, что в
марте этот показатель составлял 43%. Число одобряющих деятельность президента
опустилось до самого низкого уровня с начала 2019 года.
Кроме того, 50% американцев считают, что Трамп или кто-то из его команды вступали в сговор с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов 2016 года. При этом 58% опрошенных согласились, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию касательно влияния РФ на его администрацию.
Более того, 40% респондентов
полагают, что Трампу следует объявить импичмент, но 42% не согласны с этим утвеждением.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.
Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств не достаточно для предъявления обвинения президенту.