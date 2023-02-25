До 2 км в ширину. Украина увеличит оборонную полосу на границе с Беларусью и Россией 25 февраля, 16:13 Украина увеличила полосу вдоль границы с Россией и Беларусью (Фото:МВД)

Вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы на 2 км расширят пограничную полосу. В основном эта территория будет заминирована.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в своем Facebook.

Соответствующие изменения в законодательство одобрила Верховная Рада в пятницу, 24 февраля.

Документ закладывает основу и усовершенствует систему охраны госграницы, решает вопрос выделения земель для обустройства инженерных сооружений вдоль линии границы. Кроме того, внесенные изменения определили место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

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Закон также урегулирует вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы.

В Госпогранслужбе пояснили, что полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину для строительства инженерно-технических и заградительных сооружений. Также на этой площади вводится специальный пограничный режим.

На других участках границы остается пограничная полоса шириной 30−50 метров от линии границы на суше или от берега украинской части пограничной реки, озера или иного водоема.

Также закон определяет совокупность мер, направленных на отражение вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил иностранного государства или группы стран.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные сохраняют свое присутствие в Беларуси, в частности государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок пока не обнаружено.