Политзаключенный Кольченко рассказал о своем состоянии и условиях содержания в колонии

Адвокаты Уральской правозащитной группы написали письмо со слов украинского политзаключенного Александра Кольченко после визита в колонию Челябинской области.

"Сейчас продолжаю находиться в медсанчасти колонии города Копейск. Условия содержания в палате медсанчасти не изменились. Я продолжаю принимать пищу под контролем. Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Сегодня мой вес 63 килограмма, чувствую себя нормально", - написал Кольченко.

Политзаключенный также рассказал, что расписывается под специальными актами о том, что у него изымают почту не на русском языке. По его словам, ранее ему не сообщали, что изымают почту.

"Я уже подписал более 10 таких актов. Мне объясняют, что корреспонденцию на иностранном языке не передают, потому что нет перевода на русский. В колонию Копейска я прибыл, как считает администрация, как гражданин России. В личном деле есть паспорт гражданина России на мое имя, но в получении паспорта я расписываться отказался, потому что считаю себя украинцем", - сказал Кольченко.

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