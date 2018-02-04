Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах

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Столкновения на митинге в Афинах

Столкновения на митинге в Афинах

На многотысячной демонстрации в Афинах греческая полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы не допустить столкновений между националистами и анархистами, сообщает Associated Press.

Около 140 тысяч человек вышли на площадь Синтагму, протестуя против того, что государство Македония называется так же, как и одна из греческих провинций. Жители регионов прибыли в Афины на автобусах и паромах. Центр города перекрыт и закрыты три центральные станции метро. Организаторы развернули огромный флаг Греции с помощью подъемного крана.

Одновременно около 700 левых активистов и анархистов вышли на контракцию, развернув баннеры, призывающие к единству на Балканах. Полицейские кордоны разделяют группы митингующих.

Националистически настроенные активисты пытались атаковать анархистов, и полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Правые начали швырять в полицейских камни. Также сообщается, что некоторые анархисты атаковали байкеров.

Греция считает, что Македония "украла" название у одноименной греческой провинции, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС. 21 января в Салониках на аналогичный протест вышли 30 тысяч человек.

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