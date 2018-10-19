19 октября 2018, пятница

Полиция Норвегии освободит подозреваемого в шпионаже россиянина

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Михаил Бочкарев

Михаил Бочкарев

Полиция Норвегии выпустит из-под стражи российского гражданина Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже.

Об сообщает Reuters со ссылкой на завление норвежских правоохранителей.

23 сентября полиция Норвегии задержала в аэропорту Осло 51-летнего россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Полиция изъяла у задержанного электронное оборудование и была намерена содержать его под стражей на протяжении двух недель из-за риска уничтожения доказательств.

20 и 21 сентября задержанный участвовал в семинаре по оцифровке данных, который проходил в парламенте Норвегии. 

Россиянин отрицал какие-либо противоправные действия, а МИД РФ потребовал от Норвегии снять "абсурдные обвинения" и освободить Бочкарева, которого ведомство назвало  сотрудником аппарата Совета Федерации.

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