«Речь идет о сотнях миллиардов евро». Россия вливала деньги в политиков и бизнес Европы, а теперь дергает за эти крючки — Чалый 24 апреля, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Флаги ЕС и России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Россия тратила огромные деньги на лоббирование своих интересов в Европе, поэтому сейчас отдельные политики или представители бизнеса поддерживают агрессора, а не Украину, рассказал в эфире Радио НВ посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый.

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«Сейчас Россия дергает за эти крючки, в том числе и за коррумпированные схемы коррумпированных политиков, сидящих там на разных ступенях в этих странах. Я сам был свидетелем, какие деньги заходили в аналитические центры Германии, Франции, Испании, Италии», — отметил Чалый.

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Дипломат вспомнил российское финансирование одного мероприятия в Европе:

«На одно мероприятие — конференцию или форум — они использовали полмиллиона евро. Просто для того, чтобы провести какое-то мероприятие. Это огромные деньги. <...> Если посчитать, что у них за эти годы влито в Европу — в отдельные страны, бизнес-группы, в отдельных политиков — речь идет, очевидно, о десятках и сотнях миллиардов евро».

Недавно от европейских политиков прозвучал ряд неоднозначных заявлений.

Эксмер Дюссельдорфа усомнился в преступлениях России в Украине. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил Гайзелю приехать в Украину и увидеть все своими глазами, и сказал: «Удобно, видимо, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно когда российские деньги долго грели карман».

Также министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует становиться членом Евросоюза, а пойти «другим путем» сближения с ЕС. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким заявлением министра.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются «братьями». Президент Владимир Зеленский назвал слова Макрона очень болезненными и пообещал обсудить с ним этот вопрос.

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