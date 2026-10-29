Шандор объяснил, как изменилась политика нового правительства Венгрии в отношении РФ

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью Radio NV объяснил, как изменилась политика нового правительства Венгрии по отношению к РФ.

В эфире Radio NV Шандор отметил, что дедлайн отказа Венгрии от российской нефти — октябрь 2027 года.

«Новое правительство невероятно быстрыми темпами проводит диверсификацию рисков и отказ от российских энергоносителей. Речь идет не только о нефти и газе. Это и ядерное топливо для станции Пакш, и зависимость от технических аспектов, о которых я не буду рассказывать», — добавил он.

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Что говорил Петер Мадяр о поставках российских энергоносителей

3 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европа все равно вернется к закупкам российских энергоносителей и отменит санкции после завершения войны РФ против Украины.

Отвечая на вопрос, намерена ли Венгрия продолжать импортировать нефть и газ из России, Мадяр сказал, что в его обязанности в качестве премьера входит обеспечение не только энергетической безопасности и надежности поставок энергоносителей, но и, насколько это возможно, самых низких цен на энергоносители.

Он подчеркнул, что Венгрия, которая не имеет выхода к морю, по-прежнему зависит от российской нефти и не может изменить это за один момент, кроме того, около трех миллионов граждан страны живут за чертой бедности.

До этого Мадяр заявил, что Венгрия не будет поставлять в Украину ни технику, ни вооружение. Также сообщалось, что на это заявление Мадьяра одобрительно отреагировали в Кремле.