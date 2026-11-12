Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске, 15 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Главный редактор издания Украины на арабском, эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах в интервью Radio NV выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу обмен Украины на Иран.

«Неделю назад [глава МИД РФ Сергей] Лавров прилетает на Ближний Восток, именно в Иран, и пытается спасти Трампа, якобы пойдя на соглашение: обмен Украины на Иран. А именно: Путин застрял в этой войне в Украине и не может победить, и Трамп тоже застрял. Только из-за непонимания Трампом сути двух стран и двух совершенно разных войн Путин смог убедить его: «Давайте я попрошу Иран согласиться на ваше соглашение, чтобы вы вышли «победителем» — по крайней мере, не проигравшим. А вы будете давить на Украину», — сказал Фаджраллах в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что Трамп именно это и делал — давил на Украину.

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«„Давайте мы переделаем нашу границу в Луганской и Донецкой областях“. И всякий полный бред, который, конечно, ни один адекватный человек не воспримет. Это он (Дональд Трамп — ред.) сделал», — отметил эксперт по украино-арабским отношениям.

Фаджраллах рассказал, что просочилась информация о том, что иранцы предложили россиянам более выгодное соглашение — российскую военную базу в Арабском заливе, и отметили, что Трамп «через два года станет никем»

«И потому у Путина, конечно, загорелись глаза. Действительно, на Трампа смотрят как, скажем так, на президента, ставшего „хромой уткой“. Отношение к нему такое, что никто не хочет заключать с ним никаких соглашений, поскольку он постепенно теряет власть», — добавил эксперт.

По данным опроса Reuters/Ipsos, 71% американцев поддерживают принятие Конгрессом закона о прекращении войны с Ираном, которую Трамп начал совместно с союзником США — Израилем — в феврале.

Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.