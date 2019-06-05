Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает. Лукашенко рад назначению Кучмы переговорщиком по Донбассу
Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует назначение представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу второго президента страны Леонида Кучму.
Об этом Лукашенко заявил на встрече с Кучмой в Минске.
«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему. Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой Трехсторонней контактной группе», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
Президент Беларуси отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной.
«Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный $5,5 млрд», — сказал он.
3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму председателем украинской стороны в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.
Кучма уже был представителем Украины в ТКГ в 2014—2018 годах.