Мелони раскритиковала вице-премьера Италии за требование прекратить помощь Украине

Премьер-министр Италии выразила недовольство заявлениями вице-премьера Маттео Сальвини, который после переизбрания лидером партии «Лига» пообещал добиваться прекращения поддержки Киева. В правительстве заверили, что политика в отношении Украины не изменится.

Об этом 26 октября сообщила итальянская газета La Repubblica.

В воскресенье Сальвини был переизбран лидером ультраправой партии Лиг". После этого он заявил, что потребует от правительства прекратить помощь Украине, а также поставил под сомнение использование части средств, предположив, что они могли попасть к коррумпированным чиновникам из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

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После этих заявлений премьер-министр Джорджа Мелони позвонила Сальвини, выразила недовольство его ультиматумом и предостерегла от публичных споров внутри коалиции.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, возглавляющий другую партию коалиции — «Вперед, Италия», — заявил, что правительство продолжит поддерживать Украину.

«Наша позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

По словам Таяни, следующий пакет военной помощи уже готов и в ближайшее время отправится в Украину.

Спор разворачивается в преддверии всеобщих выборов в Италии, намеченных на следующий год, на фоне конкуренции правых партий за голоса избирателей. Сальвини ранее неоднократно выступал против военной помощи Украине, а в сентябре встречался с послом России.

Мелони, напротив, продолжает поддерживать Киев. В сентябре она также раскритиковала договоренность Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным касательно дизельного топлива, назвав ее рискованной.