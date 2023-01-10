«Токаев не шакал Путина». Как Россия теряет позиции в регионах, которые всегда считала «своими» — интервью с Климкиным 10 января, 21:35 Эксклюзив NV Президент Казахстана (слева) Касым-Жомарт Токаев с российским диктатором Владимиром Путиным на встрече СНГ, 26 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Российская Федерация стремительно начала терять влияние на территориях, которые всегда считала «своей зоной влияния» и начался этот процесс в Центральной Азии, рассказал в интервью Radio NV Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины.

— У нас хорошие новости, мы все радуемся тому, что, кажется, Запад действительно понял, что Украине нужно больше вооружения. Есть подтверждение того, что Украина получит БМП Bradley от США, БМП Marder от Германии, колесные танки от Франции. Плюс, кажется, уже даже Patriot будет не только одна батарея.

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Здесь можно говорить о двух вещах: с одной стороны, да, видите ли, у Запада открылись глаза. С другой стороны есть такое мнение, что это означает: Запад понимает, что второе большое наступление со стороны России неизбежно.

Тогда есть немного другой вопрос, потому что если говорить о том, в чем нуждается Уукраина, это перечислил генерал Залужный в своем интервью The Economist, это значит, что мы получим этого недостаточно. Как вы оцениваете последние заявления относительно вооружения для Украины?

— Я позволю себе переформулировать несколько ваш вопрос, фактически это звучит так: стакан наполовину полный или наполовину пустой? Я считаю, что он наполовину полный. Запад давно понял, что нам нужно больше, с этим как раз проблемы нет. Проблема с политической волей, с готовностью идти вперед. Эта помощь как волна нового качества, эта новая бронетехника — это первое скоординированное, подчеркиваю, скоординированное действие по поставке западной бронетехники. Это увеличит нашу огневую мощь и маневренность.

Конечно, Запад исходит из того, и мы исходим из того, что Путин никак не изменил своих целей по отношению к нам. Он будет играть одновременно и на истощение, и как человек, обладая ментальностью дзюдоиста, на повышение ставок. И это значит, что он 100% попытается наступать.

Попробует ли он наступать с нескольких направлений, например, юг или север одновременно, или сосредоточит внимание на каких-то отдельных направлениях — это, наконец, вопрос к военным. Но тем не менее можно сказать, что лед тронулся, мы получаем западное вооружение и это достаточно современное вооружение. Это позволит снять барьер на перспективу в поставках таких вооружений, то есть с количеством проблем дальше не должно быть.

И для меня это, по боксерской терминологии, желание Запада выиграть по счетам, по очкам. Пока я не вижу желания перейти хотя бы к нокдауну, для меня таким условным нокдауном будет поставка ракет большей дальности, что позволит нам бить также по логистическим коммуникациям российского режима. Но дискуссии об этом ведутся и сама атмосфера этих дискуссий, как я их чувствую, меняется. И опять-таки подчеркну, что это скоординированная позиция Запада.

— Было заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, он говорил о том, что якобы заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак, занимавшийся Донбассом до 24 февраля, якобы проводит встречи с европейскими политиками, чтобы заставить Украину подписать что-то вроде Минска-3. Я не буду спрашивать, с кем там Козак может говорить, но кто может говорить с Козаком, кто может его слушать в Европе, понимаете ли вы это?

— По-моему, это звучит достаточно по приколу. Во-первых, говорить только с европейцами имеет немного смысла и сам Путин прекрасно понимает, что в первую очередь нужно договариваться с Вашингтоном. Именно Вашингтон он считает главным противником. Очевидно также, что Козак на сегодняшний день не является фигурой, через которую будут вестись даже такие зондирующие контакты, форматов много, и тем не менее без того, чтобы Путин сказал «а теперь я говорю уже с вами на ваших условиях», таких переговоров, как я понимаю сегодня Запад, просто не будет.