Политический кризис в Молдове: НАТО призывает стороны к спокойствию Сегодня, 07:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko В НАТО отреагировали на ситуацию в Молдове REUTERS/Valentyn Ogirenko

В НАТО выразили крайнюю обеспокоенность политическим кризисом, который происходит в Молдавии, и призвали стороны к урегулированию ситуации путем диалога.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса, опубликованном на его сайте.



«Мы призываем все политические силы в стране проявлять спокойствие и сдержанность и разрешать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона» — отметили в НАТО.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовалза назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.