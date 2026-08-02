В Венесуэле при участии США начались переговоры о будущих демократических выборах

Правительство Венесуэлы и представители оппозиции официально начали политический диалог при поддержке США, который может определить условия проведения будущих демократических выборов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлениям, обнародованным обеими сторонами, 1 августа состоялся телефонный разговор между представителями нынешнего состава Национальной ассамблеи и членами Национальной ассамблеи 2015 года, которую возглавляет оппозиция. Стороны создали технические рабочие группы, которые должны начать встречи на следующей неделе в Каракасе. Группы будут обсуждать вопросы оказания помощи пострадавшим от недавних землетрясений, укрепления демократии, а также политических прав и гарантий.

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Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы реформирования Верховного суда, избирательной системы и законодательства, регулирующего участие в политической жизни.

Хотя Вашингтон сыграл ключевую роль в организации этого процесса, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США намерены поддерживать переговоры, а не руководить ими.

Делегацию правительства Венесуэлы возглавляет председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес — давний переговорщик Николаса Мадуро. Венесуэльские официальные лица недавно вновь подчеркнули, что отмена санкций останется главным требованием нынешней власти.

Вашингтон решил, что переговоры будут вестись с оппозиционным составом Национальной ассамблеи 2015 года во главе с Динорой Фигерой, а также с представителями партий Справедливость прежде всего и Народная воля — без участия более широкой Единой платформы или ее лидера Марии Корины Мачадо.

Накануне переговоров Мачадо заявила, что будет оценивать процесс на основе конкретных результатов, в частности значительного прогресса на пути к свободным и конкурентным выборам, восстановления политических прав и институциональных гарантий, а также механизмов, обеспечивающих выполнение договоренностей и их независимую проверку.

Новые встречи состоятся после провала переговоров при посредничестве Норвегии, которые предшествовали скандальным президентским выборам в Венесуэле 2024 года.