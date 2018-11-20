20 ноября 2018, вторник

Политический союз: Могерини заявила, что ЕС не будет создавать собственную армию

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Федерика Могерини заявила, что ЕС не превратится в военный союз

Федерика Могерини заявила, что ЕС не превратится в военный союз

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не является и не превратится в военный союз.

Об этом сообщает Укринформ.

"Европейский Союз не является и не превратится в военный союз. Мы политический союз. Мы также имеем определенную жесткую силу, но применяем ее, как правило, в полной координации и во взаимодействии не только с НАТО, но и с ООН. В этом нет никаких соревнований. Мы не строим европейскую армию, здесь никто не строит европейскую армию", - сказала она.

По словам Могерини, вся работа, которую ЕС осуществляет в сфере обороны, полностью соглашается с тем, что делает НАТО.

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