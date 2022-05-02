«Безнадежно наивная философия». Что показала война России против Украины в экономической политике Германии 2 мая, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Бундестаг, Берлин (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Политика Германии согласно принципу «торговля прежде всего» после 24 февраля этого года начала казаться безнадежно наивной, но Берлин лишь закрепил ее негатив, принимая ошибочные политические решения в течение многих лет, пишет в своей колонке для НВ Гарольд Джеймс, профессор Принстонского университета.

«Нельзя назвать абсолютно нереальной или ошибочной идею, что торговля способна убеждать и усмирять в ситуации, когда другие методы не работают. Эта стратегия была наилучшим образом сформулирована в 1970-е годы, когда международная напряженность достигла точки кипения из-за войны Судного дня и выбранной ближневосточными экспортерами нефти стратегии экономического вымогательства и шантажа. Госсекретарь США Генри Киссинджер отстаивал идею разрешить экспортерам нефти заработать, но вместе с тем стимулировать их к размещению наращенных доходов в западной банковской системе. Эти страны могли и не стать друзьями Запада, но, по крайней мере, отношения стали бы более доверительными», — пишет историк.

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Однако после атаки России на Украину 24 февраля данная стратегия начала восприниматься очень неоднозначно. У всех внимание сейчас сосредоточено на уязвимости, возникающей из-за экономической взаимозависимости. Газопровод Северный поток-2 из России в Германию должен был, наконец, заработать в тот момент, когда российский диктатор Владимир Путин начал вторжение. Теперь его, по мнению автора, запомнят как большой символ исторически ошибочных расчетов.

«Легко осуждать немцев, проталкивающих этот проект, несмотря на возражения со стороны США и других стран. Бывший канцлер Герхард Шрёдер демонстративно отказывается признавать, что зависимость Германии от российских энергоресурсов превратилась в проблему. Он по-прежнему с удовольствием выполняет хорошо оплачиваемую работу председателя совета директоров Роснефти (российской нефтяной компании, контролируемой государством) и изображает себя потенциальным посредником между Россией и Западом», – добавляет Джеймс.

По мнению профессора, главная ошибка Германии не в том, что она построила трубопровод, а в том, что она приняла серию политических решений, сделавших ее излишне зависимой от одного источника энергоресурсов.

«После катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году Германия внезапно решила отказаться от атомной энергетики. Но ветер и солнце не могут обеспечить достаточное количество электроэнергии, необходимой для удовлетворения спроса (ведь Германия не является особенно солнечной или ветряной страной), поэтому эти возобновляемые источники энергии пришлось дополнить импортируемым газом. А в вопросах импорта газа Германия сделала более высоким приоритетом эффективность, а не устойчивость, решившись положиться на трубопроводы из России вместо того, чтобы строить новые терминалы сжиженного газа, позволяющие начать поставки газа из США или стран Ближнего Востока. Если говорить шире, торговля способствует миру, когда система многосторонних отношений доминирует над двусторонними отношениями», — резюмирует он.

Понедельник, 2 мая – 68-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне стали известны результаты первого этапа эвакуации гражданских украинцев из металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе: за первые два при посредничестве ООН оттуда удалось вывезти более 100 женщин, детей и пожилых людей. Защитники Мариуполя надеются на возможность вывезти из Азовстали на подконтрольную Украине территорию раненых украинских военных.

Накануне федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен прекратить импорт российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от российской нефти.

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