14 сентября 2018, пятница

Политическая система США сохраняет устойчивость при любом президенте - Кондолиза Райс

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Кондолиза Райс

Кондолиза Райс

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс считает, что политическая система Соединенных Штатов сохраняет устойчивость при любом президенте.

Об этом Райс заявила на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Президент Дональд Трамп - один из многих деятелей нашей политической системы, отцы-основатели с огромным подозрением относились к исполнительной власти. Они предусмотрели систему сдержек и противовесов: двухпалатный парламент, гражданское общество, пресса... Это система не единоличная, не одного человека", - сказала она.

Однако, по мнению Кондолизы Райс, в США существует ряд проблем, которые становятся почвой для популизма и требуют внимания  для их решения.

"США имеют свои сложности. Мы - поляризованная страна, страна где много граждан чувствуют себя так, будто их оставили за пределами новых реалий, возникших из-за глобализации и автоматизации", - сказала экс-госсекретарь США.

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15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) “Будущее поколение всего”, проходит в Киеве 13-15 сентября. Новое Время - информационный партнер форума, ведет онлайн-трансляцию мероприятий, которые проходят в рамках YES.   

В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

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