Полиция Косово заставила сына Вучича снять футболку с «антикосовской надписью»

29 июня, 00:58
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Полицейский в Косово (Фото:REUTERS/Огнен Теофиловский)

Полицейский в Косово (Фото:REUTERS/Огнен Теофиловский)

Сына сербского президента Александара Вучича Даниила остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с «антикосовской надписью».

Об этом пишет косовское издание RTV Dukađini.

Утверждается, что полицейские Косово задержали авто с сыном президента Сербии, который был одет в футболку с надписью «Сдаваться не вариант». Правоохранители попросили снять футболку, назвав надпись «провокационной».

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26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сербия Косово Александар Вучич

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