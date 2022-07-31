Полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих 31 июля, 23:34 Полиция Косово (Фото:facebook.com/KosovoPolice)

Полиция Косово сообщила, что в некоторых местах были слышны выстрелы, некоторые из них были направлены против подразделений полиции. Обошлось без пострадавших.

Об этом говорится на странице полиции Facebook.



«Граждане также предоставили информацию о том, что есть случаи, когда лица, подозреваемые в причастности к организациям, блокирующим улицы, задерживали и жестоко обращались с албанскими гражданами, причиняя телесные повреждения и нанося материальный ущерб их автомобилям», — говорится в сообщении.

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На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Сообщалось, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.

Что стало причиной обострения в Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

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Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

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