Полезен или нет? Что говорят о Зеленском и как отвечают на его заявления власти РФ Сегодня, 20:13 1548 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko В России начали отвечать на заявления Зеленского о Путине, Донбассе и Крыме REUTERS / Valentyn Ogirenko

Автор Анастасия Одинцова

Шоумен Владимир Зеленский - претендент номер один на кресло президента Украины. В первом туре выборов он набрал вдвое большего голосов, чем его ближайший конкурент, действующий глава государства Петр Порошенко.

Кто бы из них ни стал президентом, одним из ключевых вызовов на этом посту будут отношения с Россией. Но если о нынешнем президенте власти РФ высказали уже, пожалуй, все что думают, то о неожиданном фаворите президентских выборов только начинают говорить.

НВ рассказывает о заявлениях российских властей о Зеленском с начала 2019 года.

"Надо дать орден дружбы"

После того, как в январе 2019 года в Украине разгорелся скандал в связи с тем, что Владимир Зеленский владел несколькими кинокомпаниями в России, в российском Министерстве культуры утверждали, что не имеют ничего против сотрудничества с этими компаниями, а деятельность Зеленского полезна для России.



Об этом в интервью радиостанции Говорит Москва заявил заместитель председателя общественного совета Министерства культуры России Павел Пожигайло.

"Я видел его ролик про похороны "Порошенко". По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идет избирательная кампания. Я не вижу ничего плохого. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование", - сказал, в частности, Пожигайло.

Отметим, что ролик про похороны "Порошенко" - это эпизод из сериала Слуга народа, в котором персонаж, которого играет Владимир Зеленский, хоронит "президента", имя которого не называется.

Ответ Кремля на заявление о Крыме и Донбассе

31 марта во время брифинга в своем предвыборном штабе Владимир Зеленский заявил, что скажет президенту РФ Владимиру Путину при встрече: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму?"

На следующий день, 1 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на это заявление, отметив, что в Кремле делают выводы из высказываний кандидатов в президенты Украины.

"Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие территории… Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной... Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым", - заявил также Песков.

Он добавил, что давать оценку выборам в Украине преждевременно, так как предстоит второй тур.

"Если он будет умно молчать, то его шансы высоки"

Член Международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов заявил 1 апреля, что победа Зеленского "станет выходом из кризиса только в случае тотальной ревизии проводимого курса".

2 апреля он добавил, что во втором туре президентских выборов в Украине "шансов больше у Зеленского, учитывая отрыв, но понятно, что в руках Порошенко скрытые козыри".

При этом, по мнению российского сенатора, шансы Зеленского на победу высоки, если оставшееся до второго тура время он будет "умно молчать".

"Если он будет произносить слова относительно своей программы действий, то это политический цугцванг, потому что он сам плохо знает, что он собирается делать. Конечно, козырей на руках больше у Порошенко, но вопрос в том, помогут ли эти козыри ему догнать и перегнать далеко убежавшего Зеленского", - сказал Морозов.

"У Зеленского есть свои западные кураторы"

Заместитель главы Международного комитета Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил 1 апреля, что "Запад будет контролировать" любого кандидата в президенты, который победит в Украине, "будь то Владимир Зеленский или Петр Порошенко".

"При определенных обстоятельствах, если Зеленский приходит к власти и будет пытаться изменить отношения к лучшему с Россией, очень сомнительно, что ему это позволят. Те же США уже серьезно вложились в Украину, по данным экспертов, эта сумма составляет свыше 6 миллиардов долларов", - сказал Климов.

"Получил голоса в знак протестного голосования"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Зеленский набрал больше всего голосов, так как он не связан с действующими властями.

"Люди были готовы голосовать за любого, кто не связан с действующим режимом и действующей властью. Поэтому, я так думаю, кандидат Зеленский, который набрал большинство голосов, получил [голоса] в знак протестного голосования и как единственный человек, кто не был связан с этим режимом", - сказала она.

"Украинская ле Пен"

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил на своей странице в Facebook, что Зеленский де факто стал "кандидатом против всех".

"И его миссия была очевидной - выйти с кем-то из главных претендентов во второй тур, чтобы сыграть роль "украинской ле Пен": по идее, за него большинство, но когда голосуют всерьез, а не протестно, то экзотический кандидат обычно проигрывает", - добавил он.

"Люди думают, что они в фильме"

1 апреля результат Зеленского в первом туре прокомментировала и одиозная "депутат Госдумы от Крымского региона" Наталья Поклонская.

"Среди кандидатов не за кого голосовать. Люди думают, что они в фильме Сваты, что они в фильме Слуга народа. Помутнение сознания, такой психологический трюк, который позволяет переместить реальность в кино. Они, наверное, думают, что будет как в кино", - заявила она.

"Наслаждаюсь его искусством"

3 апреля заявление о Зеленском сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Я не знаком (с Зеленским. - ред.). Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах, но так не знаком”, - заявил Лавров журналистам перед пресс-конференцией Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Кремль о дебатах

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 5 апреля прокомментировал и перспективу дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

По словам Пескова, дискуссию кандидата, "который пользуется полной поддержкой населения", с соперником, "вообще не обладающим поддержкой", вряд ли можно считать дебатами.

"Зачастую кандидат, который пользуется такой всеобъемлющей поддержкой населения, в случае, если он идет на дебаты с кандидатом, который вообще не пользуется поддержкой населения, то, конечно, в полном смысле слова это считать дебатами вряд ли можно. Поэтому все зависит от каждого конкретного случая", - сказал Песков.

Ответ на готовность Зеленского к диалогу

7 апреля Зеленский заявил, что готов на переговоры с Путиным, но не пойдет на территориальные уступки.

8 апреля на это заявление ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня", - заявил он.

При этом Песков сразу же добавил, что обсуждать ситуацию по Донбассу с Зеленским Путин не намерен, так как РФ якобы никак не причастна к боевым действиям на востоке Украины.

НВ