В Германии военные не имеют права сбивать дроны во внутреннем воздушном пространстве страны . Причиной являются конституционные ограничения, введенные после Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение злоупотреблений армии во внутренней политике.

Об этом сообщило издание Politico в пятницу, 10 октября.

По данным издания, после войны авторы Конституции стремились не допустить, чтобы военные снова получили политическое влияние, как это было во времена нацистов, когда армию использовали для преследования оппозиционных, в частности левых сил.

Politico добавляет, что сейчас эти исторические гарантии создают новую проблему, а именно ограничивают способность Германии реагировать на угрозы извне, в частности на полеты неизвестных дронов.

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп заявил, что закон нужно изменить.

«Мы должны внести изменения в законы, чтобы те, кто может этим заниматься — то есть Бундесвер — также имели на это полномочия», — сказал он.

Сейчас военные могут открывать огонь по дронам только над своими базами. По оценкам экспертов, вторжение дронов не считается настолько серьезной атакой, чтобы оправдать применение силы.

Хотя доказательств, что беспилотники несли оружие, нет, немецкие власти подозревают Россию в использовании их для шпионажа. В прошлом году фиксировали полеты дронов над объектами оборонного концерна Rheinmetall и химического гиганта BASF.

Федеральная полиция формально имеет право сбивать такие аппараты, но не имеет технических средств. «Федеральная полиция, а также почти все земельные полицейские силы пока не имеют никаких возможностей для защиты от дронов», — признал Рёвекамп.

Зато Бундесвер имеет необходимые системы, но не может их использовать из-за конституционных ограничений. Как пояснила профессор публичного права Мюнхенского университета Бундесвера Катрин Гро, такие правила появились не случайно.

«В Германской империи и Веймарской республике армия часто и жестоко подавляла левые правительства. Чтобы это не повторилось, в конституции 1949 года закрепили жесткие правила относительно роли Бундесвера», — заявила Гро.

8 октября Reuters писало, что немецкая полиция получит полномочия сбивать неизвестные беспилотники. Соответствующий законопроект уже согласовал кабинет министров.

Reuters пишет, что законопроект появился после того, как 3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за многими беспилотниками, пролетавшими над страной в минувшие выходные, стояла Россия. Однако они были без взрывчатки и скорее совершали разведывательные полеты.

Согласно данным Deutsche Flugsicherung, в период с января по конец сентября 2025 года в Германии было зафиксировано 172 нарушения воздушного пространства дронами. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го — 129 случаев, и 121 случай в 2023 году.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.