В США прокомментировали возможное покушение на Зеленского в Николаевской области
Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
США наблюдают шпионскую и разведывательную активность России в Украине. Штаты поддерживают усилия по привлечению ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.
«Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени», — отметил Миллер.
Он сообщил, что в Белом доме видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Николаевскую область, однако оставляют в компетенции украинской стороны комментировать детали инцидента.
«Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия», — добавил Миллер.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения с начала полномасштабного вторжения России.