В США прокомментировали возможное покушение на Зеленского в Николаевской области

9 августа, 01:46
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Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

США наблюдают шпионскую и разведывательную активность России в Украине. Штаты поддерживают усилия по привлечению ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

«Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени», — отметил Миллер.

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Он сообщил, что в Белом доме видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Николаевскую область, однако оставляют в компетенции украинской стороны комментировать детали инцидента.

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«Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия», — добавил Миллер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп Покушение Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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