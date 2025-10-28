Российская армия резко усилила интенсивность атак в Донецкой области, сосредоточив усилия на восточном направлении. Это происходит на фоне безуспешных мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале The Financial Times.

Источники издания сообщают, что отдельные российские подразделения уже проникли в пределы Покровска, однако украинская сторона отрицает информацию о полном окружении.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в город зашло около 200 российских военных, при этом по всей тысячекилометровой линии фронта фиксируются интенсивные столкновения.

Покровск до 2024 года оставался ключевым транспортно-логистическим узлом, и его потеря может стать стратегическим ударом для Украины, открыв врагу путь к новым направлениям наступления.

Украинское военное командование сообщает, что боевые действия продолжаются не только на подступах к Покровску, но и в самом городе, где действуют диверсионно-штурмовые группы противника.

Логистическая ситуация осложнена из-за разрушения инфраструктуры и постоянных атак. Наступление продолжается уже несколько месяцев и сопровождается медленным продвижением российских войск в направлении Лимана и Константиновки.

Основное внимание российские силы сосредоточили на агломерации Покровск-Мирноград — крупных шахтерских центрах с довоенным населением около 100 тысяч человек.

По данным украинской разведки, противник пытается прорваться к стратегически важным трассам и вывести под удары беспилотников украинские линии снабжения.

Российские войска одновременно усилили обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в северо-восточных регионах Украины.

В результате ударов по Сумской, Черниговской и Харьковской областям ряд населенных пунктов временно остался без электроснабжения.

Аналитики отмечают, что Москва пытается дестабилизировать промышленность и создать энергетическое давление накануне зимы, сочетая военное давление на фронте с ударом по тылу.