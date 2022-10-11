Готов ли Путин к самоубийству, если у него исчезнет надежда — экс-депутат Госдумы 11 октября, 19:48 По мнению Ильи Пономарева, российский диктатор Владимир Путин не успеет покончить с собой, потому что его убьют (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев ответил на вопрос Радио НВ, готов ли российский диктатор Владимир Путин к самоубийству, если у него исчезнет надежда на победу в войне против Украины.

«Я считаю, что он не успеет, там будет много людей, которые будут спасать свою жизнь, и для них это будет аргумент, что это мы, убившие Путина, поэтому мы должны быть прощены на следующем Нюрнберге», — сказал Пономарев Радио НВ.

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Он также предположил, что российский диктатор будет надеяться на победу до последнего момента и сравнил его с Гитлером.

«Вспомним Гитлера, который до последнего дня рассказывал своему окружению о Wunderwaffe и о том, что Сталин с Черчиллем и Рузвельтом начнут ссориться. Этого же не произошло, но он в это верил. Людям такого склада нужно во что-то верить, вот в это они и верят», — объяснил российский оппозиционер.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с Путиным после победы Украины и что с ним будет разбираться российское общество.

30 сентября, объявляя об аннексии временно захваченных украинских территорий, Путин призвал Украину «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров».

В тот же день после заседания Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не Путиным.

Решение о невозможности переговоров с Путиным было закреплено указом Зеленского.