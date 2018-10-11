11 октября 2018, четверг

Поклонской подготовили подозрение в причастности к незаконному лишению свободы Сенцова и других политзаключенных

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Для Поклонской подготовили еще одно подозрение
Фото: rg.ru

Для Поклонской подготовили еще одно подозрение

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении в отношении экс-"прокурора" оккупированного Крыма, а ныне депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины.

В пресс-службе ведомства добавили, что подозрение также составлено заместителю главы Киевского районного суда Симферополя АР Крым Д. Диденко - по ч. 3 ст. 146 УК Украины.

Отмечается, что ГПУ подозревает Поклонскую и Диденко в незаконном лишении свободы украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и других.

По данным следствия, Поклонская организовала незаконное преследование украинцев, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины. Она лично принимала участие в судебных заседаниях и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ряду украинских политзаключенных.

Ранее сообщалось, что Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

В 2014 году после аннексии Россией Крыма Поколонская перешла на сторону России. Указом президента РФ Владимира Путина была назначена "прокурором" марионеточной "Республики Крым" (с 2 мая 2014 по 6 октября 2016 года). В 2016 году избрана депутатом Госдумы РФ.

Органами МВД Украины объявлена в розыск по статье 109 ч. 1 УК - "действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор в рамках совершения таких действий".

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