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Похвастаться нечем. МИД РФ подвел итоги отношений с США в 2018 году

Сегодня, 16:22
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

В 2018 году в отношениях России и США позитива было немного, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии РБК.

“Итоги года таковы, что похвастаться особо нечем, кроме восстановления контртеррористического межведомственного диалога и контактов некоторых отраслевых ведомств, в частности министерства энергетики и министерства финансов, а также продолжения сотрудничества по ранее запущенным проектам, таким как МКС”, - сказал он.

Дипломат отметил, что у РФ и США нет формализованного структурированного диалога по огромному объему накопившихся двусторонних проблем - “они не решаются”.

Рябков добавил, что от США можно ждать чего угодно в вопросе усиления санкций против РФ.

Теги:   МИД России Россия США

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