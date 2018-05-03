Похищение века. Как израильский Моссад выкрал ядерное досье Ирана

Архив иранского ядерного досье, детали которого 30 апреля обнародовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, спровоцировал новый виток глобальной дискуссии о ядерном соглашении с Ираном. США грозят разорвать его 12 мая, а Иран уже заявил, что в таком случае тоже выйдет из договора.

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Однако на фоне того, что многие из озвученных Израилем данных были известны ранее, изумление и вопросы мирового сообщества вызвала сама операция израильской разведки – похищение из Тегерана огромного массива данных, насчитывающего 55 тыс. страниц бумажных документов и еще 50 тыс. файлов на 183 компакт-дисках. Общий вес документов, по словам Нетаньяху, составляет полтонны.

НВ собрало все, что известно о дерзкой миссии Моссада.

Тайный склад в Тегеране

Во время презентации иранского архива Нетаньяху рассказал о том, как удалось его добыть, лишь несколькими намеками. В частности, он отметил, что массив документов хранился на "обветшалом складе" в Тегеране, откуда его сумела выкрасть израильская разведка.

Снаружи это был ничем не примечательный объект, однако внутри он содержал секретные ядерные архивы Ирана, "хранившиеся в массивных сейфах", отметил премьер Израиля.

Немногие иранцы знали, где он [тайный склад] находится, очень немногие. Но также [знали] и некоторые израильтяне", - с гордостью подчеркнул Нетаньяху, намекая на успех специалистов разведки Моссад.

Израильский премьер также уточнил, что после подписания ядерного соглашения с шестью мировыми державами в 2015 году Иран приложил усилия, чтобы спрятать от международных наблюдателей секретные документы, и вскоре переместил ядерное досье в ту самую локацию в Тегеране.

В ходе своей презентации, состоявшейся в прямом эфире, Нетаньяху продемонстрировал стеллажи с копиями иранских бумаг и дисков.

"Вы хотите поинтересоваться где же оригиналы? Что ж, могу сказать, что они сейчас в очень надежном месте", - резюмировал израильский премьер.

Ночное похищение

Более подробные детали похищения удалось выяснить западным и израильским СМИ.

Агенты Моссада обнаружили тайный склад в промышленной зоне на юге Тегерана в феврале 2016 года и с тех пор держали его под наблюдением, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, который рассказал об операции на условиях анонимности.

В одну из ночей в январе 2017 года разведчики Моссада вторглись в здание, похитили оригиналы документов и в ту же ночь доставили их в Израиль.

На запыленном складе под охраной хранились десятки сейфов, сообщает 9 канал Израиля со ссылкой на местный информационный портал Walla, которому удалось пообщаться с одним из специалистов-разведчиков.

"Есть два способа взломать такие сейфы, - цитирует своего собеседника Walla. - Один шумный, и один тихий. В первом случае вскрытие занимает около шести минут. Во втором - все сорок. У каждого есть свое слабое место, и мы можем взломать любой из них".

В планировании и непосредственном проведении операции принимало участие около 100 человек, сообщает дополнительно израильский канал Channel 10 News со ссылкой на собственные источники. Согласно этим данным, разведчикам удалось вывезти не весь массив документов, хранившихся в здании, так как он был "слишком тяжелым".

Источники Channel 10 News также рассказали, что над переводом и анализом "очень сложных и узкотехнических" документов трудилась целая команда представителей спецслужб.

Разведчики Моссада вторглись в здание, похитили оригиналы документов и в ту же ночь доставили их в Израиль

Большинство документов были составлены на персидском языке, уточняет собеседник The New York Times. Руководитель Моссада Йоси Коэн рассказал об операции американскому президенту Дональду Трампу во время своего визита в Вашингтон в январе 2017 года.

Иран не знал о похищении массива документов еще несколько месяцев, утверждает израильская газета Yediot Ahronot.

В то же время израильский портал Вести Израиль со ссылкой на источники в израильской разведслужбе утверждает, что иранцы обнаружили взлом архива, попытались установить причастных и даже "сели им на хвост". Однако до сих пор не сообщалось о задержании в Иране кого-либо из представителей израильских спецслужб.

Миссия выполнима

Операцию, осуществленную Израилем, уже называют одной из самых дерзких в истории деятельности мировых спецслужб.

"Ошеломляющая операция Моссада в Иране затмила суть украденных разведданных", - подметила в своем материале израильская газета The Times of Israel.

Ошеломляющая операция Моссада в Иране затмила суть украденных разведданных

По своим масштабам эта миссия сравнима с внедрением компьютерного вируса Stuxnet, который в 2010 году нарушил работу иранских центрифуг по обогащению урана и, как предполагается, был совместной операцией Израиля и США. Такое сравнение в комментарии The Times of Israel озвучил Дэвид Маковски, аналитик в сфере обороны из вашингтонского Института ближневосточной политики.

"Одной из самых дерзких краж в современной истории" называет похищение ядерного досье издание Business Insider.

В итоге операция и обнародование ядерного архива Ирана может привести американского президента Дональда Трампа к одному из самых значительных внешнеполитических решений, подчеркивает The New York Times – в случае, если он примет решение о выходе из сделки с Тегераном.

Издание напоминает, что в последние недели целый ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, в ходе личных визитов в Вашингтон попытались убедить Трампа, "что США будут в большей безопасности в рамках иранской сделки, чем без нее".

"Презентация господина Нетаньяху, похоже, толкает Трампа в другом направлении", - делает вывод The New York Times.