«Выглядит усталым и староватым». В России нарастают слухи об ухудшении здоровья Путина и уже обсуждают, кто будет преемником 22 июня, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин 22 июня 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

По словам западных чиновников, россияне все больше обсуждают здоровье российского диктатора Владимира Путина и его возможного преемника. Тем временем пресс-секретарь российского диктатора заявил СМИ, что тот «вчера играл в хоккей».

О нарастающих слухах относительно здоровья Путина и его возможных преемников со ссылкой на западных чиновников пишет британское издание Mirror.

По мнению чиновников, «непосредственной угрозы» власти российского диктатора со стороны элиты или общественности нет, но обсуждать его будущее стали больше.

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«Есть больше болтовни о его здоровье, больше спекуляций о преемственности», — сказал чиновник.



В то же время, издание отмечает, что Путин, вероятно, потеряет поддержку слишком поздно, чтобы война в Украине закончилась быстро.

«Один из моих знакомых сказал мне, что президент Путин действительно выглядит усталым и немного староватым, но он оттащил свою страну на 40 лет назад за четыре месяца», — заявил он также

По мнению западных чиновников, президентские выборы 2024 года «выглядят интереснее, чем шесть месяцев назад».

«Ущерб, который он наносит положению России в мире, российской экономике, будущему России… будет иметь политические последствия», — сказал один из них.

«Я думаю, что потенциальная возможность — 2024 год — если выборы действительно состоятся. Но россиянам нравятся их выборы, даже если им нравится также ими управлять», — отметил также один из чиновников.

То, что Кремль не переименовал свое вторжение в Украину из «спецоперации» в «войну», по мнению чиновников, свидетельствует о «высокой нервозности» по поводу того, как простые россияне относятся к конфликту.

Чиновники считают, что в России «вот-вот произойдет» массовая мобилизация, во время которой правительство будет вербовать людей из бедных регионов для участия в боевых действиях в Украине.

Но Москва «обеспокоена» мобилизацией, поскольку это было бы «признанием неудачи» того, что должно было стать молниеносным вторжением.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков попытался опровергнуть слухи о плохом здоровье Путина.

«Я могу вам сказать одно, что вчера, я знаю, днем он действительно играл в хоккей», — передает заявление Пескова NBC News 21 июня Sky News.

«Это примерно вчера, он играл в хоккей, так что сами подумайте о его здоровье», — добавил он.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

«Если вы вспомните советское время, когда у нас были пожилые руководители, то 90% населения говорило не о каких-то достижениях, а именно о здоровье этих людей. Помните, как это происходило в 1980-е годы? Когда один за другим три человека поочередно руководили страной, но очень быстро умирали, потому что они уже были так стары, как Путин», — напомнил Данилов.

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