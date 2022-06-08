Войска РФ продолжают атаковать Северодонецк с трех направлений, в Херсонской области у ВСУ есть успехи — Минобороны Британии 8 июня, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что за последние 24 часа ни одной из сторон не удалось значительно продвинуться вперед.

В британском Минобороны отметили, что пока Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах.

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При этом украинские войска недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

«Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий», — указывают в Минобороны Британии.

В оккупированной Херсонской области оккупанты принудительно согласовывают свою администрацию с администрацией Российской Федерации, вводя российский рубль как платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах.

«Россия, скорее всего, будет заявлять об оккупации Херсона как свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа», — добавили в ведомстве.



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