Войска РФ продолжают атаковать Северодонецк с трех направлений, в Херсонской области у ВСУ есть успехи — Минобороны Британии

8 июня, 09:05
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Оккупанты пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что за последние 24 часа ни одной из сторон не удалось значительно продвинуться вперед.

В британском Минобороны отметили, что пока Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах.

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При этом украинские войска недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

«Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий», — указывают в Минобороны Британии.

https://www.youtube.com/embed/hmGkJ8D01iU
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В оккупированной Херсонской области оккупанты принудительно согласовывают свою администрацию с администрацией Российской Федерации, вводя российский рубль как платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах.

«Россия, скорее всего, будет заявлять об оккупации Херсона как свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа», — добавили в ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1534402697310478338
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Северодонецк Херсонская область Война России против Украины

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