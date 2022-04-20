«Болезненная точка». Нужно мощное оружие, чтобы унести раненых, убитых военных и гражданских из Мариуполя — Данилов 20 апреля, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Местные жители собираются возле многоквартирного дома, поврежденного обстрелами. Мариуполь, Украина, 18 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У Украины пока нет решения, как забрать раненых, убитых военных и гражданское население из Мариуполя, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

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«Это болезненная точка, которая почти каждый день проговаривается, но, к большому сожалению, сегодня окончательного решение, которое позволило бы оттуда забрать раненых, убитых, гражданское население, пока нет. Если бы была хоть одна возможность, мы бы это обязательно сделали. Нам нужно мощное оружие, бронетехника. К сожалению, до сих пор в достаточном количестве мы ее не получили, чтобы наши военные могли бы делать те или иные вещи для того, чтобы дать проход на город Мариуполь», — сказал Данилов.

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В то же время секретарь СНБО добавил, что партнеры активно поставляют оружие в Украину:

«Оружие приходит почти каждый день. Другое дело, что мы его ждали гораздо раньше».

Комментируя ситуацию в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату обмена с Россией.

Мариуполь находится в осаде российских оккупантов с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы появились также во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев.

Украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч остающихся в Мариуполе мирных жителей страдают от недостатка воды и пищи.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

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