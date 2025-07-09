Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Radio NV рассказал об политике Израиля в отношении Украины, военном и гуманитарном сотрудничестве, своем заявлении о Patriotах и влиянии России на Ближнем Востоке.

— Хочу, чтобы у нас с вами был достаточно откровенный разговор. Ни у кого нет сомнений, что украинцы, мне кажется, одни из немногих, кто безоговорочно поддерживает Израиль в том, что он имеет право на самооборону в проводимых им операциях. Очевидно также, что израильское общество на стороне Украины, у нас есть израильские добровольцы, которые воюют за нас, помогают нам. Мы понимаем огромный вклад со стороны израильского общества. Но одновременно, давайте признаем честно, правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху делает все, чтобы нас игнорировать, что якобы Украины не существует. Почему Израиль отказывается с нами военно сотрудничать?

Реклама

— Я много раз говорил о том, что вопросы военного сотрудничества не нужно обсуждать в публичном пространстве, поэтому давайте эти вопросы оставим специалистам.

Единственное, что можно сказать: у нас есть много общих интересов, много точек соприкосновения. Одна из них, очевидно, это все, что касается противодействия дронам. Украина уже больше трех лет сталкивается с проблемой дронов.

Вначале это были иранские дроны, насколько я понимаю, сейчас это в основном дроны российского производства.

Мы столкнулись с той же проблемой относительно недавно, и нас, конечно, очень интересуют те решения, которые в Украине есть для [борьбы с дронами]. У нас есть немало технологий, и есть много интересных разработок, которые могут быть также интересны Украине.