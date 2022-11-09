Пока НАТО обсуждает, оказывать ли Украине дополнительную помощь, мы защищаем их границы — Данилов 9 ноября, 15:27 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Украина несет огромные военные и гражданские потери, защищая восточную границу НАТО в то время, как члены Альянса обсуждают, нужно ли оказывать ВСУ дополнительную помощь.



Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail.

«Если кто-то в какой-то столице размышляет, стоит ли нам получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что именно в этот момент современные фашисты [российского диктатора Владимира] Путина убивают наших граждан. Военных, гражданских и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно», – сказал он.

Видео дня

При этом Данилов отказался назвать конкретные страны, которые сомневаются в необходимости предоставления Украине дополнительной поддержки. Он также не назвал конкретное вооружение, которого не хватает украинским военным.

"Нам нужны все типы оружия", - сказал он.

