Зеленский: Пока говорим, как усилить оборону танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Надо поторопиться 17 февраля, 16:06 Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российский диктатор Владимир Путин не остановится на вторжении в Украину, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля. Он призвал лидеров «поторопиться» с принятием решений.



По мнению Зеленского, Путин продолжит наступать на другие страны, которые когда-то входили в Советский Союз. Он подчеркнул, что пока Запад обсуждает поставки танков в Украину, Кремль думает о том, как «задушить» Молдову.

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«Промедление всегда было и остается ошибкой. Пока мы ведем переговоры о том, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о том, как удушить Молдову», — цитирует президента CNN.

Он призвал лидеров ускориться с договоренностями и решениями, которые помогут ограничить потенциал РФ.

«Альтернативы для скорости нет, потому что именно от скорости зависит жизнь», — подчеркнул Зеленский.

9 февраля президент Украины заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Администрация Санду подтвердила, что Кишинев знал о планах России разрушить политическую ситуацию в Молдове. 13 февраля президент заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев.