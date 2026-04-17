Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби ОАЭ шейхом Халедом бен Мохаммедом Аль Нахайяном в Пекине 14 апреля 2026 года (Фото: Haruna Furuhashi/Pool via REUTERS)

Для лидера Китая Си Цзиньпина завершается исключительно насыщенная дипломатическая неделя, которая свидетельствует об активном интересе мировых лидеров к развитию связей с Пекином на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Об этом в пятницу, 17 апреля, пишет агентство Bloomberg, обращая внимание на серию важных встреч Си в Пекине в течение недели. Без учета недель, когда в Китае проходили крупные саммиты, это самый быстрый темп с июля 2024 года.

Реклама

В числе гостей были как союзник США по НАТО — премьер-министр Испании Педро Санчес, а также представитель Ближнего Востока — наследный принц Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

Свой визит в Пекин совершил и лидер Вьетнама То Лам.

Си Цзиньпин, отмечает Bloomberg, позиционирует свою страну как оплот стабильности и уважения к международным нормам на фоне угроз президента США Дональда Трампа вернуть Иран «в каменный век». Однако остается неясно предложит ли Пекин конкретную помощь странам, которые столкнулись с энергетическим кризисом.

Агентство также приводит тезис Нила Томаса, научного сотрудника по вопросам китайской политики Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества, который выразил мнение, что мировые лидеры отправляются в Пекин, поскольку «все чаще рассматривают Китай как страховку от непредсказуемых США».

В то же время Трамп провел неделю, углубляя свою изоляцию на мировой арене, публично критикуя бывших близких союзников, среди которых премьеры Италии Джорджа Мелони и Британии Кир Стармер. Он также резко раскритиковал Папу Льва XIV. Трамп все чаще и безрезультатно использует угрозы, чтобы оказать давление на союзников и заставить их сотрудничать с военными США для открытия Ормузского пролива, констатирует агентство.

11 апреля телеканал CNN сообщил, что, по оценке разведки США, Китай может готовить поставки систем ПВО Ирану, несмотря на действие двухнедельного перемирия и официальные возражения Пекина.

В посольстве Китая в Вашингтоне опровергли эту информацию, заявив, что Пекин «не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта», а подобные утверждения не соответствуют действительности.

Реклама:

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Китай будет иметь «большие проблемы», если начнет поставлять оружие в Иран.

При этом он не уточнил, обсуждал ли этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином, с которым он должен встретиться в начале следующего месяца.

16 апреля телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Китай рассматривал возможность поставки Ирану радиолокационных систем X-диапазона.