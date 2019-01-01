Пойманный в Москве "американский шпион" приехал в РФ на свадьбу - брат задержанного Сегодня, 16:16 21 Цей матеріал також доступний українською Пол Вилан - отставной морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу. Фото из семейного архива

Брат задержанного Пола Уилана рассказал, что он - отставной морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу.

Об этом сообщает CNN.

Брат-близнец предполагаемого шпиона Дэвид Уилан также рассказал, что его семья беспокоится о состоянии его здоровья.

"Пол - отставной морской пехотинец и приехал в Москву, чтобы посетить свадьбу. Мы очень беспокоимся о его безопасности и здоровье. Мы уверены в его невиновности и надеемся, что его права не будут нарушены ", - сообщил он во вторник, 1 января.

Брат "шпиона" сказал, что он не выходил на связь с 28 декабря, а о его задержании семья узнала из новостей только утром в понедельник, 31 декабря. В заявлении Дэвида Уилана говорится, что семья уже связалась с представителями Конгресса, сотрудниками Госдепартамента и американского посольства.

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Как заявили в ФСБ, американец был задержан "при проведении шпионской акции". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".