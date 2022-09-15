Мировые лидеры недовольны требованием приехать на похороны королевы Елизаветы II на автобусах и требуют исключений — Politico

15 сентября, 17:18
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В Великобритании готовятся к похоронам королевы Елизаветы II (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В Великобритании готовятся к похоронам королевы Елизаветы II (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Несколько мировых лидеров недовольны требованием Великобритании приехать на похороны королевы Елизаветы II на автобусах, их дипломаты требуют исключений, — об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, МИД Британии настаивало на том, чтобы большинство иностранных лидеров, которые приедут на похороны в понедельник, 19 сентября, оставили свои автомобили в западной части Лондона и приехали на мероприятие в Вестминстерском аббатстве на автобусах VIP-класса, предоставленных британским правительством.

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Дипломаты из пяти стран, некоторые из которых входят в Большую семерку, сказали Politico, что хотят исключений для своих лидеров из-за их преклонного возраста или соображений безопасности.

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Официальный представитель британского премьера сказал журналистам, что в некоторых случаях запрет на личные автомобили является только рекомендацией и не будет касаться всех лидеров. Согласно протоколу, полученному Politico, президент США Джо Байден прибудет на похороны на своем бронированном лимузине. Это также подтвердил The Times источник в британском правительстве. Также ожидается, что другим лидерам с особыми требованиями по безопасности, в частности, президенту Израиля Ицхаку Герцогу, могут разрешить приехать на своем транспорте.

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Иностранные дипломаты, находящиеся в Лондоне, недовольны такими исключениями и требуют, чтобы к их главам государств относились так же, как к Байдену, пишет Politico. Послы напрямую обращаются в МИД Британии и просят об исключениях для своих лидеров, но мало кто получает официальный ответ.

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«Наш президент с удовольствием поедет на автобусе, если ему скажут, но ему за 80, поэтому, если этого можно избежать, мы постараемся», — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Другой дипломат сказал, что рассадка пассажиров в автобусах тоже вызывает обеспокоенность, потому что в британском МИДе не объяснили, по каким критериям будут выбирать, какие лидеры поедут в одном автобусе. По словам еще одного посла, в МИД Британии хотят убедить гостей ехать на автобусах, пытаясь решить «огромную логистическую проблему».

Politico отмечает, что некоторые иностранные дипломаты уже знакомы с договоренностями об автобусах по предыдущим массовым мероприятиям, которые организовывала Британия. Но один из послов, представляющий европейскую страну, заявил, что некоторые лидеры, которые не привыкли к таким поездкам, могут увидеть в этом «вызов своей мужественности».

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Государственные похороны королевы Елизаветы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Ожидается, что похороны посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения получили главы государств большинства стран, с которым у Британии есть дипломатические отношения. МИД Британии в последний раз сталкивался с таким масштабным краткосрочным планированием во время государственных похорон Уинстона Черчилля в 1965 году.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в шотландскую резиденцию Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III.

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Редактор: Нина Григорская

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