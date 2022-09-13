Изгои на международной арене. Британия не пригласила на похороны королевы Елизаветы II всего три страны — BBC 13 сентября, 16:53 Великобритания готовится к похоронам Елизаветы II (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Великобритания не пригласила на похороны королевы Елизаветы II представителей страны-агрессора России, режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и Мьянмы, сообщает BBC со ссылкой на источник в британском правительстве.

BBC напоминает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад стремился сделать Россию и Беларусь изгоями на международной арене.

Хунта Мьянмы также попала под санкции на фоне поддержки Лондоном группы рохинджа. Как пишет The Guardian, президента Ирана Ибрагима Раиси тоже не приглашали, но страну попросили прислать посла.



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Многие мировые лидеры, среди которых президент США Джо Байден и премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили, что будут присутствовать на похоронах. Ожидается, что похороны посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения получили главы государств большинства стран, с которым у Британии есть дипломатические отношения.

МИД Британии в последний раз сталкивался с таким обширным краткосрочным планированием во время государственных похорон Уинстона Черчилля в 1965 году, сообщает The Guardian.

Государственные похороны королевы Елизаветы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в шотландскую резиденцию Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III.



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