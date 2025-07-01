До заключения мирного соглашения. В Конгрессе США представили резолюцию, призывающую Россию вернуть похищенных украинских детей

В Конгрессе США представили резолюцию, которая осуждает похищение и насильственное перемещение страной-агрессором Россией украинских детей, а также призывает вернуть их до заключения возможного мирного соглашения.

Текст резолюции опубликован на официальном сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Двухпартийную резолюцию представили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол.

«Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти зверства не являются единичными случаями, они являются прямым следствием выбранной Путиным войны», — заявил конгрессмен Микс.

Он считает, что США обязаны осудить такие действия РФ и требовать немедленного возвращения всех незаконно депортированных детей.

В то же время конгрессмен Маккол отметил, что с начала полномасштабного вторжения, по официальным данным, Россия похитила не менее 19 500 украинских детей. По некоторым другим оценкам, настоящая цифра достигает 200 тысяч.

«Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи или научили их быть солдатами Кремля. Как отец, я не могу представить боль, которую пережили их семьи. Массовое похищение детей Россией является ничем иным, как злом», — подчеркнул он.

Маккол подчеркнул, что США должны «продемонстрировать моральное лидерство», требуя, чтобы каждого ребенка вернули в Украину, прежде чем «будет достигнут настоящий мир».

В резолюции также говорится, что по состоянию на апрель 2025 года Украине и ее партнерам удалось вернуть лишь 1 274 похищенных детей.

Аналогичную резолюцию в Сенате США представили сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар.

27 июня британское издание The Guardian написало, что команда исследователей Йельского университета (США) установила, что около 35 тысяч украинских детей, считающихся без вести пропавшими, могут удерживаться в России или на временно оккупированных территориях.

Украинская делегация во время переговоров в Стамбуле 2 июня передала представителям страны-агрессора список с почти 400 детьми, похищенными из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ россияне предложили «наработать до 10 детей».

«Мы им сказали, что вы украли 20 тысяч, а они сказали, что мы не украли 20 тысяч, максимум вопрос о сотнях. Обиделась ли наша команда на это? А я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей… Факт зафиксирован», — сказал глава государства.

16 июня Зеленский сообщил, что Россия предлагала Украине обменивать депортированных украинских детей на своих военных.