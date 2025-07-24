Россия заставляет депортированных украинских детей по достижении 18-летнего возраста проходить службу в своей армии и участвовать в боевых действиях против Украины. Как сообщают украинские чиновники, такая практика преследует две цели: компенсировать недостаток личного состава в вооруженных силах РФ и стать элементом психологического давления на украинское общество, пишет The Times .

По их словам, речь идет о целенаправленной политике, которая, вероятно, реализуется по личному приказу российского диктатора Владимира Путина.

По данным СМИ, с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезли около 35 тысяч детей. Точное количество тех, кого впоследствии привлекли в ряды российской армии, неизвестно, однако, предполагают, что это могут быть тысячи человек.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в подкасте TheGeneral and The Journalist заявил, что целью Путина является уничтожение Украины как нации, начиная с ее будущего поколения.

По словам Ермака, украинская власть обладает документальными подтверждениями, в частности списками призыва, а также имеет информацию о гибели несовершеннолетних украинцев во время боевых действий.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд в комментарии для The Times сообщил, что его команда расследует десятки случаев, свидетельствующих об участии похищенных украинских детей в боевых действиях на стороне России.

По его словам, речь идет не о единичных случаях, а о масштабном похищении детей, что может быть сравнимо с германизацией польских детей нацистами во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что это не является «акцией перевоспитания» — это системная мобилизация.

Реймонд также отметил, что сейчас идентифицировано не менее 116 учреждений — от оккупированного Крыма до Дальнего Востока России, — где содержатся украинские дети. После пребывания в так называемых лагерях перевоспитания, подростков направляют в кадетские школы, где они проходят обучение с оружием.

23 июля глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что они якобы проработали весь список по похищенным украинским детям, который передала Украина. Он также утверждал, что часть детей уже вернули в Украину, а работа над остальными фамилиями продолжается. По его словам, многие дети из списка якобы никогда не были в России и, возможно, находятся в Европе.

Ермак заявил, что некоторые заявления представителей РФ имели искаженный и манипулятивный характер.

Руководитель Офиса президента пояснил, что первоначальный список с 339 именами украинских детей был передан Украиной в Стамбуле как мера по построению доверия. Однако объяснение относительно этих детей российской стороной «не соответствует действительности», считает глава ОП.