Сенат Франции одобрил резолюцию, которая осуждает депортацию украинских детей Россией — Лубинец 20 апреля, 18:22 Мурал Милана в Мариуполе, который был уничтожен оккупантами (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Франция в четверг, 20 апреля, одобрила резолюцию, в которой осуждается депортация украинских детей Россией.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Французский Сенат призвал Евросоюз собрать доказательства принудительного перемещения украинских детей в Россию, а также ввести санкции в отношении причастных к этим преступлениям», — пишет Лубинец.

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Омбудсмен добавил, что в резолюции осуждается депортация украинских детей Россией и действия самой РФ.

Он поблагодарил членов Сената и инициатора резолюции Андре Гаттолену за усилия, направленные на сбор доказательств, поиск детей и привлечение к ответственности виновных за эти преступления.

Лубинец надеется, что санкции против лиц, ответственных за депортацию украинских детей, будут расширены. Он напомнил, что первая волна санкций по этому вопросу уже находится в 10-м санкционном пакете ЕС, принятом в конце февраля.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», так как страна-агрессор не является участницей Римского устава.