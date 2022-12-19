Внезапная проверка готовности войск. В Госпогранслужбе рассказали, зафиксировали ли изменения в Беларуси у границы с Украиной 19 декабря, 16:56 Беларусь начала внезапную проверку готовности войск (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Украинские пограничники не зафиксировали изменений в Беларуси у границы с Украиной, пока там проходила проверка боевой готовности войск, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник, 19 декабря.

По его словам, также не было нестандартных ситуаций прямо на линии границы.

Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Если же какие-то изменения во время проверки в Беларуси произошли, это было не у границы.

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По его словам, если проверка в Беларуси что-либо изменила, фактически для Украины это ничего не меняет.

«Украина должна быть готова к развитию любых ситуаций, и мы это делаем. Мы в течение длительного промежутка времени укрепляли и продолжаем укреплять как линию границы с Беларусью, так и пограничные для того, чтобы сдержать любые попытки, если кто повторно (решит наступать — ред.) или попытается присоединиться к войне, которую развязала Россия против нашей страны», — сказал он hromadske.

13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».



19 декабря в Беларуси завершили так называемую внезапную проверку своих вооруженных сил.