«Он спасает брата-автократа». Визит Си Цзиньпина в Москву и судьба Саддама Хусейна для российского диктатора — интервью с Давидюком 21 марта, 12:48 Эксклюзив NV Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, 20 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву — это часть игры Пекина в борьбе с демократиями, он фактически приехал спасать союзного автократа для сохранения лица диктатур в мире, рассказал в интервью Radio NV Николай Давидюк, политолог.

— Я бы хотела начать разговор, процитировав обзор Украинского института будущего о визитах Путина на оккупированную территорию Украины. И вот что пишут эксперты: организация визитов Владимира Путина в Севастополь и Мариуполь полностью соответствовала термину «спецоперация».

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В оба города он совершил визит с соблюдением всех правил конспирации — краткосрочно, без очевидной цели. Можно было бы ожидать, что в Севастополе в годовщину аннексии он выступит с каким-то программным заявлением или примет участие в массовом мероприятии.